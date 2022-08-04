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Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın! Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 13:57
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Görgü tanıkları yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy son durumu canlı yayında anlattı. Arısoy, “102 yaşlı ve hasta tahliye edildi” ifadelerini kullandı ve “Çatı bölümüne müdahale ediliyor” dedi.
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