20 Aralık 2023, Çarşamba
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Balıkesir’de korkutan deprem! Deprem kaç şiddetinde meydana geldi?
Türkiye, deprem kuşağında bulunan bir ülke olması nedeniyle periyodik olarak sarsıntılarla karşılaşıyor. Son yaşanan depremle ilgili olarak, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ve veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, epicentresi, derinliği ve etkilendiği bölgeler konusundaki bilgiler, halkın güvenliği ve tedbir alabilme noktasında önem arz ediyor.İşte Balıkesir depreminden görüntüler...