Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı

Tekirdağ Çorlu’da bakımı yapılan otobüs test sürüşüne çıkarıldı. Sürüş esnasında freni boşalan otobüs 7 araca çarparak durabildi. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam sularında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kent içi taşımacılığı için kullanılan 59 EG 866 plakalı otobüs, arızalanınca yetkili servise verildi.

Araca yapılan bakım ve tamir ardından servis ustası Fuat T., otobüsü test etmek için denem sürüşüne çıktı.

7 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sürücü bir müddet sonra otobüsün frenlerinin boşaldığını görünce, aracın kornasını çalarak etraftaki insanları uyarmaya çalıştı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen otobüs yol kenarında park halinde duran 7 araca çarptıktan sonra bir TIR dorsesine çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ YARALI

Kaza sebebiyle otobüs sürücüsü Fuat T., yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.