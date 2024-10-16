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Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı

Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 23:35
Bingöl'ün Genç ilçesinde 12 yaşındaki M.Ş, bahçe kapısından atlamaya çalışırken koluna çelik çitin demiri saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, demir makas kullanarak çocuğu kurtardı. M.Ş. ilk müdahalesinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
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