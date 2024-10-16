16 Ekim 2024, Çarşamba
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Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde 12 yaşındaki M.Ş, bahçe kapısından atlamaya çalışırken koluna çelik çitin demiri saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, demir makas kullanarak çocuğu kurtardı. M.Ş. ilk müdahalesinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.