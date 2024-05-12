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Bağcılar'da silahlı saldırı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 14:26
İstanbul Bağcılar'da bir arkadaş grubunun sokakta oturduğu sırada yaklaşan otomobille bölgeye gelen şüpheliler ateş açtı. Açılan ateşte Furkan Torun isimli genç hayatını kaybederken, Bayram K. ise ağır yaralandı.
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