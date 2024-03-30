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Bağcılar'da kadın cinayeti: Hemşire Sibel Kavılı hayatını kaybetti

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Giriş: 30.03.2024 17:52
Güncelleme:30.03.2024 17:53
Bağcılar'da, Cumali Varan, ayrılma aşamasında olduğu sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'yı silahla öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
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