Bağcılar İSTOÇ'ta yangın! İstanbul Valisi Davut Gül son durumu A Haber'de açıkladı

Giriş: 02.09.2025 09:18
Giriş: 02.09.2025 09:15
Bağcılar, İSTOÇ'ta iş yerinde yangın çıktı. Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. A Haber'e konuşan Vali Davut Gül, yangında 17 iş yerinin zarar gördüğünü açıkladı.
