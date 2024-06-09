AYT zor muydu? Kolay mıydı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bir ve ikinci oturum tamamlandı. Sırada yabancı dil testi var. Öğrenciler üniversite sınavından sonra ne bekliyor? Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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