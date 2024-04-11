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Aydos Ormanı'nda bayram hareketliliği! İstanbullular akın etti

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 11.04.2024 16:52
İstanbullular bayramın ikinci gününde ormanlık alanlara akın etti. Aydos Ormanı'nda bulunan A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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