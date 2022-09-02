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Aydın’da vahşet! 2 ay önce dünyaevine girdiği eşini canice katletti | Cezaevine gönderilen katilin sözleri şoke etti

DHA
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Giriş: 02.09.2022 09:48
Aydın’da yeni evli çiftin arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. Cani koca, 2 ay önce evlendiği eşinin boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından adliyeye getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz" dedi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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