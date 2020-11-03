Rıza Bey Apartmanı enkazında bir bebeğe canlı olarak ulaşıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından "Rıza Bey Apartmanı'ndan yeni bir mutlu haber geliyor. Başka mutlu haberlerin öncüsü olsun inşallah." şeklinde paylaşımda bulundu.

Rıza Bey Apartmanı enkazında bir bebeğe canlı olarak ulaşıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından "Rıza Bey Apartmanı'ndan yeni bir mutlu haber geliyor. Başka mutlu haberlerin öncüsü olsun inşallah." şeklinde paylaşımda bulundu.

Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

O anları canlı yayında anlatan A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarıyla anlattı.