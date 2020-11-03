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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA AFAD ekibinin Ayda Gezgin'e ulaştığı an! Son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 91 saat sonra ekipler Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. AFAD ekibinin Ayda'ya ulaştığı an görenleri gözyaşlarına boğdu. Giriş Tarihi: 03.11.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 11:02
İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.
Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.
Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.
Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.