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AFAD ekibinin Ayda Gezgin'e ulaştığı an!

Son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 91 saat sonra ekipler Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. AFAD ekibinin Ayda'ya ulaştığı an görenleri gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 03.11.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 11:02
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AFAD ekibinin Ayda Gezgin'e ulaştığı an!

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

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AFAD ekibinin Ayda Gezgin'e ulaştığı an!

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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AFAD ekibinin Ayda Gezgin'e ulaştığı an!

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.

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AFAD ekibinin Ayda Gezgin'e ulaştığı an!

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

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AFAD ekibinin Ayda Gezgin'e ulaştığı an!

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.