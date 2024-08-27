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Ayaşlı kadınlardan menemen tarifi! Menemenlikler kış boyu tüketilecek

Ayaşlı kadınlardan menemen tarifi! Menemenlikler kış boyu tüketilecek

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.08.2024 15:21
A Haber izleyicilerini Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Akkaya Köyü'ne götürdü. A Haber muhabiri Kübra Bal Ayaşlı kadınlarla beraber Ayaş'ın coğrafi tescilli ürünü olan domatesleriyle kışlık menemen hazırladı.
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