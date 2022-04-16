16 Nisan 2022, Cumartesi
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Ayamama Deresi’nde suyun rengi değişti! Mavi ve siyah akıyor
İstanbul Bakırköy'de bulunan Ayamama Deresi'nde, suyun rengi değişti. Marmara Denizi'ne dökülen dere kimi zaman mavi, kimi zaman ise siyah akıyor. Peki bu renk değişiminin nedeni kimyasal atıkları mı? Detayları bölgeden A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.