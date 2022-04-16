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Ayamama Deresi’nde suyun rengi değişti! Mavi ve siyah akıyor

A Haber
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Giriş: 16.04.2022 11:27
İstanbul Bakırköy'de bulunan Ayamama Deresi'nde, suyun rengi değişti. Marmara Denizi'ne dökülen dere kimi zaman mavi, kimi zaman ise siyah akıyor. Peki bu renk değişiminin nedeni kimyasal atıkları mı? Detayları bölgeden A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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Suyun rengi değişti!
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