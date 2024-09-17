17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ayağı beton pompasına sıkışan işçi kurtarıldı

Ayağı beton pompasına sıkışan işçi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2024 16:20
Van’ın Edremit ilçesinde ayağı beton pompasına sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. İşçi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayağı beton pompasına sıkışan işçi kurtarıldı
Ayağı beton pompasına sıkışan işçi kurtarıldı
Bursalı doktorun şüpheli ölümü
Bursalı doktorun şüpheli ölümü
3500 yıllık takılar görücüye çıktı
3500 yıllık takılar görücüye çıktı
Yaralı çakal tedavi altına alındı
Yaralı çakal tedavi altına alındı
Genç adamın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi adliyede
Genç adamın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi adliyede
Kamyonet ana yoldan geçen otomobille çarpıştı
Kamyonet ana yoldan geçen otomobille çarpıştı
Yenge Hediye Güran’ın ifadesi A Haber’de!
Yenge Hediye Güran’ın ifadesi A Haber’de!
Siirt’te kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Siirt'te kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Esnafın tartışmasında kan aktı
Esnafın tartışmasında kan aktı
Tonlarca kaçak midye ele geçirildi!
Tonlarca kaçak midye ele geçirildi!
1 kepçe dondurma hayayını değiştrdi!
1 kepçe dondurma hayayını değiştrdi!
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster