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Avcıların ayı gördüğü an kamerada! Delik var dediler...

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Giriş: 13.07.2020 10:43
Güncelleme:13.07.2020 11:09
Giresun Alucra'da kaydedilen görüntülerde avcıların bir deliği fark edip baktıkları sırada ayıyla karşılaşmaları görülüyor. Korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansırken bir avcı da arkadaşını "Sakın mermi atma" diye seslenerek ayıya zarar vermemesini söylüyor.

Giresun Alucra'da kaydedilen görüntülerde avcıların bir deliği fark edip baktıkları sırada ayıyla karşılaşmaları görülüyor. Korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansırken bir avcı da arkadaşını "Sakın mermi atma" diye seslenerek ayıya zarar vermemesini söylüyor.

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