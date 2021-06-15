Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşeti: Holding çalışanı kadını başından vurdular! Eski kocası intihar etti

İstanbul Ataşehir'de bir şirket binası önünde kadını başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçtı. Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.