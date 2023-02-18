Asrın felaketi sonrası Antakya ve Adıyaman A Haber drone kamerasında! Afetzedeler için yeni tedbirler devrede

Kahramanmaraş ilinde 6 Şubat’ta ilki Pazarcık merkezli 7. 7 şiddetinde ikincisi 7.6 şiddetindeki depremler sonrası 11 ilde büyük bir yıkım meydana geldi. Çok sayında bina çöktü ve 39 binden fazla canımızı kaybettik. Deprem soruşturmaları devam ederken 400 gözaltından 120’si tutuklandı. Devlet tüm gücüyle sahaya inerken çadır kentler kuruldu. Vatandaşları kalıcı evlerine geçene kadar kalmaları için konteyner kentler ve geçici barınma merkezleri yapılıyor. Mart ayı itibarıyla yeni evler için çalışmalar başlayacak. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi ve mahalle yerler bir oldu. Adıyaman’ da ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 11 ili vuran asrın felaketinde yaraları sarmak için ikinci paket devreye alındı. 11 ilde çiftçilerin mazot ve gübre desteği nakit ödenecek. Büyükbaş hayvan için 500, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağlanacak. Bankaların yardımlarına öz sermayenin binde 4'ü sınırı kaldırıldı. "borcu yoktur" yazısı aranmayacak. Hem Hatay’da hem de Adıyaman’daki yıkım A Haber drone kamerasına yansıdı.

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