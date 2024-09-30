Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5’i asker 8 yaralı

Malatya'da askeri araç ile otomobilin karıştığı kazada 5’i asker 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malatya-Sivas karayolu araçların yoldan kaldırılması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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