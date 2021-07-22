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Artvin'de sel dere kenarındaki evi yuttu! O anlar kameraya anbean böyle yansıdı

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Giriş: 22.07.2021 19:00
Güncelleme:22.07.2021 19:02
Artvin'in Arhavi ilçesinde bugün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de sel etkili oldu. Arhavi'nin Kapisre Deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüleri kayda alan ailenin konuşmaları yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

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