Artvin balı için dikkat çeken öneri: "Reçeteyle satılmalı"

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kentin zengin bitki örtüsünde üretilen balın değerinin korunması gerektiğini belirterek, "Artvin balının eczanelerde, hatta reçeteyle satılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Yağışlar ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle kentte bal üretimi geçen yılki yaklaşık 700 tondan bu yıl 300 tona gerilerken Durmuş, üretimdeki düşüşe rağmen kalitenin korunduğunu söyledi. Yeni sezonda kestane balının kilogram fiyatı 3 bin 500, çiçek balının 2 bin 900, yayla balının ise bin 500 lira olarak belirlendi.