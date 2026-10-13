Samsun'da iki kardeşten görme engelliler için yapay zeka destekli uygulama

Samsun'da 12 yaşındaki Poyraz Onat Coşgun ile 11 yaşındaki kardeşi Pars Onan Coşgun, görme engelli bireylerin market ve mağazalarda bağımsız alışveriş yapabilmesi için yapay zeka destekli "Gözümsün" adlı mobil uygulamayı geliştirdi. Ürünleri tanıyıp fiyat etiketlerini sesli olarak aktaran ve mağaza içinde yönlendirme yapan uygulama, 200 ürün üzerinde test edildi. TEKNOFEST 2026 İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan kardeşler, projeyi marketlerin dışında da kullanılabilecek şekilde geliştirmeyi hedefliyor.