23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arnavutköy’de liseli öğrenciler kar yağışı altında halay çekti

Arnavutköy’de liseli öğrenciler kar yağışı altında halay çekti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 15:16
Arnavutköy'de bulunan bir lisede teneffüs zilinin çalmasıyla kendilerini bahçeye atan öğrenciler, kar yağışı altında halay çekti. Öğrencilerin kar keyfi ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Arnavutköy'de bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler ise kar keyfini yaşamak için ders arasında bahçeye koştu. Kar yağışı altında dans eden öğrenciler halay çekmeyi de ihmal etmedi. Öğrencilerin halaylı kar eğlencesi cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi
Liseli öğrenciler kar yağışı altında halay çekti
Liseli öğrenciler kar yağışı altında halay çekti
Tuvalete gitmek isterken 10 metreden düştü
Tuvalete gitmek isterken 10 metreden düştü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi
Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü
Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü
Petrole karşı çay!
Petrole karşı çay!
Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı
Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı
İstediği ilacı vermeyen eczacıya bıçak çekti...
İstediği ilacı vermeyen eczacıya bıçak çekti...
Yıllar önce bulup depoya kaldırdılar! Gizemi...
Yıllar önce bulup depoya kaldırdılar! Gizemi...
Karda kayan araç bahçeye uçtu!
Karda kayan araç bahçeye uçtu!
İşte Türkiye’nin en soğuk ili! -26
İşte Türkiye'nin en soğuk ili! -26
Pencereyi tuvalet kapısı zannetti, yere çakıldı
Pencereyi tuvalet kapısı zannetti, yere çakıldı
Daha Fazla Video Göster