Antalya’da "Sezer nine" alarmı! Herkes diken üstünde izledi

Antalya’da bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 82 yaşındaki Sezer nine, eline ne geçirdiyse evinin penceresinden sokağa fırlattı. Polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerinin alarma geçtiği olayda, kaldırımdan geçenler ile park halindeki araçları korunmak için seferber olundu. Yüzlerce kişinin film gibi izlediği olayda Sezer Nine, 2 saatlik uğraşma sonunda yakınları tarafından ikna edildi.