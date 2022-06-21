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Antalya’da plajda rezalet! Soyunma kabinindeki kadınların resmini çekerken yakalandı, dayaktan kaçamadı

DHA
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Giriş: 21.06.2022 17:49
Antalya'da bir halk plajında tam manasıyla bir rezalet yaşandı. Plajdaki soyunma kabinlerinde kıyafetlerini değiştiren kadınların resimlerini çektiği öne sürülen yabancı uyruklu şahıs, bir genç tarafından yakalanarak öldüresiye dövüldü. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları!
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