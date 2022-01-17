Antalya’da pitbull dehşeti! İki köpek kadına saldırdı

Antalya'da bir adamın sokağa saldığı iki pitbull, Öznur Karaca'yı az kalsın parçalayacaktı. Zavallı kadın bir türlü köpeklerin dişleri arasından kurtulamadı. Tedavi altına alınan Öznur Karaca kangren riski nedeniyle bir bacağını kaybetme korkusu yaşıyor. Pitbulların yıllardır o sokakta terör estirdiği birçok kişiyi ısırdığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN