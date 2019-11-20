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20.11.2019

Antalya'da otobüs şoförü panteli çocuğu tekme tokat dövdü

Antalya'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunan üç patenli çocuklardan birini tekme tokat dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Dokuma Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen bir şehir içi yolcu otobüsüne yaşları 10 ile 12 arasındaki 3 patenli çocuk tutundu. Çocukların otobüse tutunduğunu gören şoför ise bir süre ilerledikten sonra kenarda beklemeye başladı. Çocukların sağdan geldiğini gören şoför hızla aracından inerek çocukların üzerine yürüdü. Şoför, çocuklardan birini bir tokatla yere düşürüp tartaklamaya başladı. Çocuğun sağ kolundan havaya kaldıran şoför, daha sonra yere yatırıp yeniden yumruk attı. Çevredeki esnafın tepkisi üzerine şoför, çocuğu eliyle kaldırıp savurdu.

İddiaya göre şoför, araya girmeye çalışan çevredeki esnafa da hakaret etti. Hakaretlerin devam etmesi üzerine şoföre esnafın tepkisi de sert oldu. Şoför, daha sonra araya girenlerin ayırmasıyla olay yerinden otobüsüyle uzaklaştı.

Tüm bu yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otobüsün beklemeye başlaması, çocukların gelmesi ve şoförün çocuklardan birine saldırması yansıyor. Çocuğun yere yatıran şoförün yumruk atması ve çevre esnafın da araya girmesi anbean görüntülere yansıdı.

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