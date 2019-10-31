31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.10.2019

Antalya'da korkunç olay! Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

Antalya'da, amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Bursa’da 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi
Bursa’da 50 milyon liralık vurgun! Dolandırıldığını tesadüfen öğrendi
İki ilde dev kaçak akaryakıt operasyonu
İki ilde dev kaçak akaryakıt operasyonu
Babasının arabası perte çıkınca hüngür hüngür ağladı
Babasının arabası perte çıkınca hüngür hüngür ağladı
Deterjan yutan çocuk 8 yılda 300 ameliyat geçirdi
Deterjan yutan çocuk 8 yılda 300 ameliyat geçirdi
'Sigara' kavgasında silahlar ateşlendi: 5 yaralı
'Sigara' kavgasında silahlar ateşlendi: 5 yaralı
4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü!
Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü!
Eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber
Eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber
Okul arkadaşının şehit haberini sunan spiker gözyaşlarını tutamadı
Okul arkadaşının şehit haberini sunan spiker gözyaşlarını tutamadı
TEM Otoyolu’nda etkili olan sis havadan görüntülendi
TEM Otoyolu’nda etkili olan sis havadan görüntülendi
Bu da oldu! Ambulans çaldılar...
Bu da oldu! Ambulans çaldılar...
Daha Fazla Video Göster