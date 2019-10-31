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31.10.2019
Antalya'da korkunç olay! Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Antalya'da, amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi.
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