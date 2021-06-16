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Antalya’da hortum paniği! Şezlonglar uçtu, çatı zarar gördü

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Giriş: 16.06.2021 13:45
Serik ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştuğu gözlendi. Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. İlçenin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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