16 Haziran 2021, Çarşamba
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Antalya’da hortum paniği! Şezlonglar uçtu, çatı zarar gördü
Serik ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştuğu gözlendi. Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. İlçenin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.