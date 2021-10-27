Antalya'da feci kaza kamerada... Otomobiller çarpıştı, yaşlı adam otomobilde sıkışarak can verdi

Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 14.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tunç (71) yönetimindeki otomobil ile F.C.'nin (20) kullandığı araç, kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Çarpmanın ektisiyle iki araç refüje çıkarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Ali Tunç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.