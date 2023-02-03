03 Şubat 2023, Cuma
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Antalya’da ev sahibi zulmü! Bu kadarı da “pes” dedirtti | Görme engelli kadına icra şoku
Antalya'da iddiaya göre bir ev sahibi 2 ayda ikinci kez kira artışı yapmak istedi. Görme engelli kiracı Habibe Özdil, talebine olumsuz cevap verince ev sahibi 7 yıldır elden ödenen kirayı yok sayarak görme engelli kadını icraya verdi. Ev sahibinin damadını da kapıya göndererek tehdit ettiğini ileri süren kiracı, "Hiç yaşlı, engelli dinlemiyorlar. Hiç acımıyorlar, kapınıza dayanabiliyorlar" dedi. İşte “yok böyle vicdansızlık” dedirten olayın ayrıntıları...