07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'da duygulandıran anlar! Türk bayrağını temizleyip tabelaya astı

Antalya'da duygulandıran anlar! Türk bayrağını temizleyip tabelaya astı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2022 15:49
Antalya'nın Kepez ilçesindeki 75. Yıl Bulvarı'nda yere düşen Türk bayrağı temizlik görevlisi tarafından fark edildi. Görevli yere düşen Türk bayrağını kaldırarak yol kenarındaki bilgi tabelasına astı.
Antalya’da duygulandıran anlar!
Antalya'da duygulandıran anlar!
Doğu Karadeniz’de yağış etkili
Doğu Karadeniz'de yağış etkili
Terörün zarar verdiği kilise onarıldı
Terörün zarar verdiği kilise onarıldı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
7 köpeğin arasında kaldı!
7 köpeğin arasında kaldı!
İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
Pınar Gültekin’in acılı annesi isyan etti!
Pınar Gültekin'in acılı annesi isyan etti!
Rus oligarkların dev yatları Türkiye’ye akın etti!
Rus oligarkların dev yatları Türkiye'ye akın etti!
Hırsıza kurşun yağdıran amca, yeğeninin öldürdü!
Hırsıza kurşun yağdıran amca, yeğeninin öldürdü!
Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle gündem oldu!
Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle gündem oldu!
5 Mayıs 2022 sigara zammı
5 Mayıs 2022 sigara zammı
Bariyer otomobile ok gibi saplandı
Bariyer otomobile ok gibi saplandı
Daha Fazla Video Göster