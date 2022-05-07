07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Antalya'da duygulandıran anlar! Türk bayrağını temizleyip tabelaya astı
Antalya'nın Kepez ilçesindeki 75. Yıl Bulvarı'nda yere düşen Türk bayrağı temizlik görevlisi tarafından fark edildi. Görevli yere düşen Türk bayrağını kaldırarak yol kenarındaki bilgi tabelasına astı.