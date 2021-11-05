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Antalya’da bir garip olay! Tanımadığı adama “Gel sana sarılayım” deyip kalçasından bıçakladı

İHA
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Giriş: 05.11.2021 18:48
Antalya’da bir şahıs, yolda gördüğü kişiye iddiaya göre “Beni tanıdın mı? Gel sana sarılayım” diyerek kalçasından bıçakladı. Kalçasından hafif yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Akşam saatlerinde meydanda yürüyen Mehmet F., yolda Mehmet Y.'yi gördü. Mehmet F., iddiaya göre Mehmet Y.'ye Beni tanıdın mı? Gel sana sarılayım" dedi. Mehmet Y., tanıyamadım deyince Mehmet F., şahsa sarıldı. Sarıldığı esnada elinde tuttuğu ekmek bıçağını Mehmet Y'nin kalçasına saplayan Mehmet F., Mehmet Y.'yi hafif şekilde kalçasından yaraladı.

Acıyla bağıran ve Mehmet F.'ye tepki gösteren Mehmet Y.'nin sesini duyan meydandaki polis ekipleri olay yerine gelerek şüpheliyi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı. Şüpheli Mehmet F. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, hafif şekilde yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Mehmet F. görüntü alan gazeteciye dönerek "Ne yapayım ben ne yapayım kameralar ne yapayım?" diyerek tepki gösterdi.
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