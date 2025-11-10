10 Kasım 2025, Pazartesi
Anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Bölgeye kadavra arama köpekleri sevk edildi
Kastamonu'da geçen hafta kaybolan anne-oğuldan hala iz yok. Ekipler karadan ve havadan iz sürerken bölgeye kadavra arama köpekleri sevk edildi. Arama çalışmaları hangi aşamada? Bölgede neler oluyor? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu aktarırken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.