Anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Bölgeye kadavra arama köpekleri sevk edildi

Kastamonu'da geçen hafta kaybolan anne-oğuldan hala iz yok. Ekipler karadan ve havadan iz sürerken bölgeye kadavra arama köpekleri sevk edildi. Arama çalışmaları hangi aşamada? Bölgede neler oluyor? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu aktarırken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN