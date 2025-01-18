Anne su samurlarının yavruları ile imtihanı!

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Özgür Güney isimli bir vatandaş, Çanakçı Deresi'nde bir grup hayvan gördü. Özgür Güney, hareketlerini izledikçe su samuru olduğunu fark ettiği hayvanları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Anne su samuru ve yavruları dere kenarında keyifli bir şekilde dolaşırken bir süre sonra yavrulardan biri suya düştü. Durumu fark eden anne su samuru, hemen suya girerek yavrusunu güvenli bir şekilde dere kenarına çıkarttı. Yavrunun biri ve anne su samuru dere içine tekrar girerek gözden kaybolurken diğer yavrunun dere kenarında kaldı. O anlar izleyenleri gülümsetti.

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