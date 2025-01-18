18 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Anne su samurlarının yavruları ile imtihanı!
Anne su samurlarının yavruları ile imtihanı!

Anne su samurlarının yavruları ile imtihanı!

Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2025 10:08
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Özgür Güney isimli bir vatandaş, Çanakçı Deresi'nde bir grup hayvan gördü. Özgür Güney, hareketlerini izledikçe su samuru olduğunu fark ettiği hayvanları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Anne su samuru ve yavruları dere kenarında keyifli bir şekilde dolaşırken bir süre sonra yavrulardan biri suya düştü. Durumu fark eden anne su samuru, hemen suya girerek yavrusunu güvenli bir şekilde dere kenarına çıkarttı. Yavrunun biri ve anne su samuru dere içine tekrar girerek gözden kaybolurken diğer yavrunun dere kenarında kaldı. O anlar izleyenleri gülümsetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anne su samurlarının yavruları ile imtihanı!
Yangın faciası! A Haber olay yerinde
Yangın faciası! A Haber olay yerinde
Anne su samurlarının yavruları ile imtihanı!
Anne su samurlarının yavruları ile imtihanı!
Öğrenci dehşetinin ardından yine oyun çıktı!
Öğrenci dehşetinin ardından yine oyun çıktı!
Tahliye talebine mahkemeden ret
Tahliye talebine mahkemeden ret
Alkollü sürücü dehşeti: Motosikletli genç 250 metre sürüklendi
Alkollü sürücü dehşeti: Motosikletli genç 250 metre sürüklendi
Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti!
Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti!
Beyoğlu’nda gecekondular alevlere teslim oldu!
Beyoğlu’nda gecekondular alevlere teslim oldu!
Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi!
Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi!
İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü!
İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü!
Kütahya’da kamyonet ile tomruk yüklü tır çarpıştı!
Kütahya'da kamyonet ile tomruk yüklü tır çarpıştı!
Motosiklet tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu!
Motosiklet tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu!
Beykoz’da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
Beykoz'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster