07 Aralık 2023, Perşembe
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Ankara'da sokak köpekleri küçük bir çocuğu parçaladı! Bu kaçıncı skandal! Daha kaç canın yanması gerekiyor?
Türkiye'de gün geçtikçe çoğalan sokak köpekleri vakasında bir acı haber de Ankara'dan geldi. Okula giden 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına maruz kaldı. O sırada evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın durumu fark etmesiyle kurtulan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.