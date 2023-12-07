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Ankara'da sokak köpekleri küçük bir çocuğu parçaladı! Bu kaçıncı skandal! Daha kaç canın yanması gerekiyor?

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Giriş: 07.12.2023 16:10
Türkiye'de gün geçtikçe çoğalan sokak köpekleri vakasında bir acı haber de Ankara'dan geldi. Okula giden 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına maruz kaldı. O sırada evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın durumu fark etmesiyle kurtulan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.
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