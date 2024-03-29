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Ankara'da 'selektör' kavgası! Sürücüye yumruk attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 17:57
Ankara'da bir taksici, kendisine 'selektör' yapan otomobil sürücüsünün önünü keserek tepki gösterdi. Sürücü o anları kaydedince sinirlenerek yumruk atmaya çalıştı. İşte o anlar.
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