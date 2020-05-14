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Ankara'da koronavirüse rağmen sokak ortasındaki halay cezasız kalmadı! Tek tek tespit edildiler |Video

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Giriş: 14.05.2020 12:30
Güncelleme:14.05.2020 12:30
Ölümcül virüs Kovid-19 tehlikesinin farkına varmayanlar hem kendi canlarını hem de çevresindekilerin hayatlarını tehlikeye atıyor. Ankara Mamak'ta 8 kişilik bir grup davul eşliğinde cadde üzerinde hayal çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti, sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tek tek tespit edilip ceza kesildi.

Ölümcül virüs Kovid-19 tehlikesinin farkına varmayanlar hem kendi canlarını hem de çevresindekilerin hayatlarını tehlikeye atıyor. Ankara Mamak'ta 8 kişilik bir grup davul eşliğinde cadde üzerinde hayal çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti, sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tek tek tespit edilip ceza kesildi.

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