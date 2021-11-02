03 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu! O anlar kamerada

Ankara'da kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu! O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2021 23:20
Son dakika haberleri... Ankara'daki Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede bambaşka bir boyuta çıktı Felsefe Öğretmeni Y.T, öğrencilerine küfürler savurmakla yetinmeyip üstüne bir de tehdit etti.
Öğrencileri taşıyan servis devrildi! Yaralılar var
Öğrencileri taşıyan servis devrildi! Yaralılar var
Ankara’da kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu!
Ankara'da kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu!
İstanbul’da trafik kilitlendi!
İstanbul'da trafik kilitlendi!
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72’yi geçti
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72'yi geçti
Husumetlisine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Husumetlisine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Önce otobüsün yolunu kesti sonra şoförü tehdit etti!
Önce otobüsün yolunu kesti sonra şoförü tehdit etti!
‘Cebimde bıçak var’ diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
‘Cebimde bıçak var’ diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
Mutfağına giren ayı sipariş ettiği tavuğu yedi!
Mutfağına giren ayı sipariş ettiği tavuğu yedi!
Tartışmalı mezar boş mu yoksa dolu mu?
Tartışmalı mezar boş mu yoksa dolu mu?
Meteoroloji’den sarı ve turuncu uyarı!
Meteoroloji’den sarı ve turuncu uyarı!
Şiddetli dolu fırtınası
Şiddetli dolu fırtınası
Yol kenarında ölüme terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu
Yol kenarında ölüme terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu
Daha Fazla Video Göster