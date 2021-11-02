03 Kasım 2021, Çarşamba
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Ankara'da kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu! O anlar kamerada
Son dakika haberleri... Ankara'daki Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede bambaşka bir boyuta çıktı Felsefe Öğretmeni Y.T, öğrencilerine küfürler savurmakla yetinmeyip üstüne bir de tehdit etti.