Ankara’da fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’da fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Altındağ Örnek Mahallesi Ulu Camii’nin minaresinin fırtınanın etkisiyle yıkıldığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mazgallarını temizlememesinin şiddetli yağışta mağduriyeti arttırdığı ifade edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vasip Şahin şunları söyledi:

"İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir."

Vasip Şahin, Altındağ Örnek Mahallesi Ulu Camii'nin minaresinin fırtınanın etkisiyle yıkıldığını, olayda herhangi bir can kaybı/yaralanma meydana gelmediğini açıkladı.

Şahin, "Minareye komşu binadaki 34 vatandaşımız tahliye edilmiş olup; teknik ekiplerimiz tarafından cami civarındaki binaların kontrolü yapılmaktadır" dedi.

BAŞTUĞ: MANSUR YAVAŞ VE ALPER TAŞDELEN ANKARALILARI KADERİNE TERKETTI



Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankaralıları kaderine terkettiğini söyledi.

Turgay Başbuğ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Yer Çankaya Balgat Mahallesi. 10 dakikalık yağış sonrasında bile mazgallar tıkandı ve dükkanları su bastı. Günlerdir yağış uyarısına rağmen önlem almayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Ankaralıları kaderine terketti" ifadelerini kullandı.