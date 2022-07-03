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Ankara'da dehşet! Kayınbabasını kalbinden bıçakladı eşini de yaraladı

DHA
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Giriş: 03.07.2022 11:52
Ankara'nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen koca, kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürürken, eşini ise yaraladı.
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