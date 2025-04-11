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Ankara’da çıkan yangında ev küle döndü

Ankara’da çıkan yangında ev küle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 01:10
Edinilen bilgilere göre, Seyhamamı Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, Mehmet Dündar’a ait olduğu öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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Ankara’da çıkan yangında ev küle döndü
Ankara’da çıkan yangında ev küle döndü
Ankara’da çıkan yangında ev küle döndü
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