Gülistan Doku dosyasında yeni gözaltı kararları! "Cesedi 100 bin liraya yok etti" iddiası

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Erzurum merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 15 ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, dosyada yeni tutuklamaların da olduğu bildirildi. Soruşturmada tutuklu bulunan Handan Sonel'in ifadesi, eski vali Sonel'in korumasına yönelik adli süreç ve "100 bin liraya cesedin yok ettirildiği" iddiası ile Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen çalışmalar dosyanın en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, Erzurum'dan soruşturmadaki son gelişmeleri ve sıcak detayları canlı yayında aktardı.