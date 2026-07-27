EĞİTİM DÜNYASI | Ataşehir Adıgüzel MYO'nun sunduğu eğitim fırsatları

Üniversite tercih süreci yaklaşırken Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Yüce Pişkinsüt, A Haber Eğitim Dünyası programında Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Programda mikro yeterlilik uygulamasının öğrencilere sağladığı avantajlardan yüksekokulun vizyonuna, eğitim programları ve bölümlerinden tercih döneminde öğrenci ve ailelere yönelik önerilere kadar birçok başlık ele alındı. Pişkinsüt, doğru tercih yapmanın kariyer planlamasındaki önemine dikkat çekerken, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun sunduğu uygulamalı eğitim modeli, sektör iş birlikleri ve öğrencilerine sağladığı fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.