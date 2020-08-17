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ANALİZ - 17 Ağustos 1999 depreminden 2020 Elazığ depremine Türkiye...

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Giriş: 17.08.2020 15:31
Güncelleme:17.08.2020 15:32
Geçmişte ağır bedellerin ödendiği çoğu depremde devlet depremzedelere yardım elini zamanında uzatamadı. Ancak son 18 yılda durum tersine döndü, depremin hissedildiği bölgelerde devlet hemen seferber oldu ve ilk andan itibaren teyakkuza geçti. Bunlardan en sonu ise 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan depremdi. Deprem sonrası hasar gören binaların yerine 180 gün içerisinde yenileri sahiplerinin kullanıma hazırlanıp sunuldu. İşte 17 Ağustos 1999 depreminden 2020 Elazığ depremine kadar geçen süreçte Türkiye'de depremlere müdahale de değişimin anlatıldığı analiz haberimiz...
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