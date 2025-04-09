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Ameliyat masasında stent pazarlığında ilk duruşma! Muhasebeci değil koordinatörmüş

Ameliyat masasında stent pazarlığında ilk duruşma! Muhasebeci değil koordinatörmüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 09.04.2025 16:03
Kalbinden rahatsızlanan Hayrettin Erden, İstanbul'daki özel bir hastaneye gitmiş anjiyo operasyonu sırasında başında 'stent pazarlığı' yapılmıştı. Skandalın ortaya çıkmasıyla Bakanlık harekete geçti ve o vicdansız yani hastanenin koordinatörü tutuklanmıştı. Hayrettin erden ilk kez ATV Haber'e konuşmuş başından geçenleri anlatmıştı. İlk duruşma yapıldı. Duruşmada muhasebeci olarak bilinen tutuklu sanığın aslında hastanedeki görevinin koordinatörlük olduğu ortaya çıktı. Ve ifadesinde "Hasta beni işlem sırasında çağırıp bilgi almak istedi" diyerek kendini savundu. İşlemi yapan doktor da “Pazarlık sırasında orada değildim” dedi. Duruşmadan sonra ise Hayrettin Erden yine sadece ATV Haber'e konuştu.
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Ameliyat masasında stent pazarlığında ilk duruşma! Muhasebeci değil koordinatörmüş
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