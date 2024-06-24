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Almanya'da bir Türk 4 polis kurşunuyla öldü! Ertekin Özkan’ı öldüren polis yargılanmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 18:41
Almanya'nın Mannheim kentinde, psikolojik rahatsızlığı olan Ertekin Özkan, elinde bıçakla polise direniş göstermişti. Alman polisinin dört kurşunla vurduğu Ertekin Özkan, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Alman makamları, Ertekin Özkan’ı vurarak öldüren polis memurunun yargılanmayacağını açıkladı. Ertekin Özkan’ın ailesi karara çok sert tepki gösterdi. Acılı aile A Haber'e konuştu.
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