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Alkollü sürücü polisten kaçarken iş yerine daldı

DHA
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Giriş: 28.12.2021 11:17
İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre alkollü olduğu için polis kontrol noktasından kaçmak için sokaka manevra yapan sürücü D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir işyerine daldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay geçen çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü D.B., yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis noktasını fark edince ani manevra yaparak ara sokağa girmek istedi. D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, sokağın köşesindeki iş yerine daldı. Saniyeler kadın ile çocuğun önünden geçtiği iş yerinin dış cephesini aşan otomobil tamamen içeriye girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinde yaklaşık 150 bin lira dolayında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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