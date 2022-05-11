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Aksaray’daki baskında jandarma bile şaşırdı! Ev değil silah imalathanesi çıktı

İHA
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Giriş: 11.05.2022 12:56
Aksaray’da kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirerek satışını yapan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda evdeki manzara jandarmayı bile şaşkına çevirdi. Evin bir odası adeta silah imalathanesi haline getirilirken, ekipler tarafından çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirildi.
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Ev değil silah imalathanesi çıktı
Ev değil silah imalathanesi çıktı
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