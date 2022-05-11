11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Aksaray’daki baskında jandarma bile şaşırdı! Ev değil silah imalathanesi çıktı
Aksaray’da kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirerek satışını yapan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda evdeki manzara jandarmayı bile şaşkına çevirdi. Evin bir odası adeta silah imalathanesi haline getirilirken, ekipler tarafından çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirildi.