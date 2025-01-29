Akrobatik hareketlerin bedeli: Ehliyete el konuldu!

Düzce'de, kentin değişik noktalarında motosiklet üzerinde akrobatik ve tehlikeli hareketler yapan Muhammed Nuri K. (21), bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri fark eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü plakasından tespit etti. Polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalanan sürücü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sürücüye 5 bin 327 TL idari para cezası uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.

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